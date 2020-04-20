В России прокомментировали ответ США на ракету "Сармат"
Обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец с большим недоверием отнесся к новости о том, что США создают новую межконтинентальную ракету на смену Minuteman III.
Как ранее сообщало издание Defense News, новинкой уже занимается Northrop. Ракета должна стать ответом на российскую ракету "Сармат", испытаниям которой, по словам, Рогозина, не помешает даже пандемия коронавируса.
Как заявил Баранец в интервью "Царьграду", США слишком часто говорят, как о свершившемся факте о том, чего хотели бы достичь, но пока этого так и не сделали. Военный обозреватель уверен, что таким вот "раздуванием тактико-технических характеристик" своих новых вооружений американцы пытаются держать Россию и Китай под неким "американским прессом".
"Что-то успешных испытаний пока мы не наблюдаем", – заключил эксперт.
Стоит отметить, что Northtop и не раскрывала никаких тактико-технических характеристик новой ракеты. А Defense News писало лишь об утверждении программы к сентябрю этого года. Вся работа еще впереди, равно как и испытания, о которых еще не объявляли в Пентагоне. Ракета "Сармат", к слову, еще проходила летные испытания.
Путин обсудил с экспертами эпидемию коронавируса
Президент рассказал, как проходит работа по уничтожению китайского вируса в стране, и выслушал мнения специалистов и чиновников
В Москве продлили режим пропусков
Ограничения в связи с распространением коронавируса будут действовать до 1 мая
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Китайские ученые назвали самый опасный период заражения COVID-19
- Европа оказалась финансово не готова к борьбе с COVID-19
- Китай испугался распространения коронавируса в России
- Массовые беспорядки из-за коронавируса охватили США
Здоровье
- Укрепить спину легко: простые упражнения для новичков
- Дерматолог назвала главную опасность частого мытья рук
- Замена кофе: эти продукты зарядят энергией на весь день
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик