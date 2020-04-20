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В России прокомментировали ответ США на ракету "Сармат"

В России прокомментировали ответ США на ракету "Сармат"
Фото: Michael Peterson/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пентагон оказывает давление на Москву и Пекин

Обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец с большим недоверием отнесся к новости о том, что США создают новую межконтинентальную ракету на смену Minuteman III.

Как ранее сообщало издание Defense News, новинкой уже занимается Northrop. Ракета должна стать ответом на российскую ракету "Сармат", испытаниям которой, по словам, Рогозина, не помешает даже пандемия коронавируса.

Как заявил Баранец в интервью "Царьграду", США слишком часто говорят, как о свершившемся факте о том, чего хотели бы достичь, но пока этого так и не сделали. Военный обозреватель уверен, что таким вот "раздуванием тактико-технических характеристик" своих новых вооружений американцы пытаются держать Россию и Китай под неким "американским прессом".

"Что-то успешных испытаний пока мы не наблюдаем", – заключил эксперт.

Стоит отметить, что Northtop и не раскрывала никаких тактико-технических характеристик новой ракеты. А Defense News писало лишь об утверждении программы к сентябрю этого года. Вся работа еще впереди, равно как и испытания, о которых еще не объявляли в Пентагоне. Ракета "Сармат", к слову, еще проходила летные испытания.

Александр ИЛЬИН

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