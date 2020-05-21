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В России заявили о превосходстве ракеты "Булава" над американским аналогом

В России заявили о превосходстве ракеты "Булава" над американским аналогом
Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Р-30 современнее советских ракет, но все равно уступает американским Trident-II по точности и мощности

Сравнение российской баллистической ракеты "Булава" и американской UGM-133A Trident II (D5) остается одной из главных тем, освещаемых в СМИ.

Как утверждает "Лента.ру" со ссылкой на РИА "Новости", несмотря на то что "Булава" уступает "Трайдент" в точности, она обладает преимуществом по переносимому ядерному заряду.

В ракете "Трайдент-II" восемь боеголовок мощностью 475 килотонн каждая. В "Булаве" – шесть, каждая мощностью 150 – 200 кт. Общий забрасываемый вес у "Трайдент-II" – 2,8 т, как у советских Р-29РМ. У "Булавы" – 1,15 тонны. То есть говорить, что российская ракета может обрушить на голову противника гораздо больше смертоносного груза, нельзя.

Соперничать по мощности, но не по точности, с "Трайдент-II" могут советские Р-29РМ и модернизированные Р-29РМУ2 "Синева", которыми вооружены "Дельфины".

Однако твердотопливные ракеты, такие как "Булава", значительно превосходят жидкостно-топливные в технологичности хранения и эксплуатации. А разгерметизация баков ракеты с жидким топливом может привести к катастрофе. Например, так погибла К-129.

Поэтому, пусть даже менее мощная и не такая точная, как "Трайдент-II", "Булава", это все равно лучший вариант. Кроме того, новая российская ракета легче, а ее боеголовки могут маневрировать по рысканью и тангажу, поэтому их сложнее сбить.

"Булава" точнее "Синевы", а ее блоки "рассыпаются" по принципу "виноградной лозы", а не просто над целью. Аналогичный принцип в "Тополь-М" и американских ракетах. Кроме того, в СМИ сообщается о возможности оснащения "Булавы" 10 боеголовками.

Александр ИЛЬИН

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