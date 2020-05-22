Ракеты с разделяющимися головными частями становятся главным аргументом

Два полка Барнаульского соединения ракетных войск стратегического назначения до конца этого года перевооружат на новый комплекс "Ярс". В настоящее время ракетчики работают с "Тополь-М".

Об этом в интервью газете Минобороны РФ заявил начальник отдела боевой подготовки РВСН Виктор Фотюк. Он также напомнил, что в декабре прошлого года на "Ярсы" перевооружились иркутские ракетчики, а также полк Барнаульского соединения в Алтайском крае.

Твердотопливная ракета РС-24 с разделяющейся боевой частью лучше защищена от систем ПРО, чем РС-12М2 "Тополь-М" с одной боеголовкой. Вместе с тем, с 2010 года на вооружение стали поступать "Тополи" с разделяющейся головной частью, но затем работу над ними прекратили, окончательно остановившись на "Ярсах".

РС-24 оснащена 3-4 боеголовками по 300-500 килотонн каждая. У них могут быть заданы свои цели, в то время как у РС-12М2 один заряд мощностью 1 мегатонна. Но защищенность от систем ПРО, которые шагнули далеко вперед, наиболее важна.

В России планово перевооружают ракетчиков с "Тополей" на "Ярсы". Пока РС-24 вооружили 6 дивизий.