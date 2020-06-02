Пентагон готовит замену легендарному "Томагавку"

Минобороны США объявило о том, что в ближайшее время получат новую ядерную крылатую ракету для подводных лодок. Об этом заявил Дрю Уолтер, исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны по ядерным вопросам. На данный момент большинство многоцелевых субмарин ВМС США, например, "Вирджиния", вооружены "Томагавками".

Он новой ракете известно, что она называется SLCM-N. Новинка финансировалась в рамках модернизации ядерных боеприпасов США, на которую только на 2021 год выделено $46 млрд. А всего до 2025 года на это уйдет порядка $87 млрд.

На данный момент решается вопрос, какой боеголовкой будет оснащена ракета. Еще в прошлом году были готовы W76-1 и W76-2, однако не факт, что у ракеты будет другая боевая часть. По информации Defense News, у SLCM-N будет дальность еще больше, чем у ракеты "Томагавк", которая летает на 2,5 тыс. км. Однако на вооружение новая ракета поступит не раньше, чем через 7-10 лет.

В России тоже не стоят на месте и готовят дальнобойные "Калибры" с дальностью свыше 4 тыс. км. Кроме того, активно испытываются гиперзвуковые виды вооружений.