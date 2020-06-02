Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В США рассекретили новую крылатую ядерную ракету

В США рассекретили новую крылатую ядерную ракету
Фото: U.S. Navy/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пентагон готовит замену легендарному "Томагавку"

Минобороны США объявило о том, что в ближайшее время получат новую ядерную крылатую ракету для подводных лодок. Об этом заявил Дрю Уолтер, исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны по ядерным вопросам. На данный момент большинство многоцелевых субмарин ВМС США, например, "Вирджиния", вооружены "Томагавками".

Он новой ракете известно, что она называется SLCM-N. Новинка финансировалась в рамках модернизации ядерных боеприпасов США, на которую только на 2021 год выделено $46 млрд. А всего до 2025 года на это уйдет порядка $87 млрд.

На данный момент решается вопрос, какой боеголовкой будет оснащена ракета. Еще в прошлом году были готовы W76-1 и W76-2, однако не факт, что у ракеты будет другая боевая часть. По информации Defense News, у SLCM-N будет дальность еще больше, чем у ракеты "Томагавк", которая летает на 2,5 тыс. км. Однако на вооружение новая ракета поступит не раньше, чем через 7-10 лет.

В России тоже не стоят на месте и готовят дальнобойные "Калибры" с дальностью свыше 4 тыс. км. Кроме того, активно испытываются гиперзвуковые виды вооружений.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин объявил дату голосования по поправкам к Конституции

Президент России отказался назначить это событие на 24 июня, когда пройдет Парад Победы

Великобритания возмутилась приглашению России в G7

Окончательное решение о гостях саммита будут принимать Соединенные Штаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей