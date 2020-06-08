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Ответ Маску: Россия задумала создать новую ракету-носитель

Ответ Маску: Россия задумала создать новую ракету-носитель
Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru (CC BY 4.0)
"Рокот-М" полетит без украинских комплектующих

Российский Центр имени Хруничева возобновляет производство легких ракет-носителей "Рокот" на базе баллистических УР-100Н "Стилет", которые снимают с боевого дежурства. Запуски будут проводиться с космодрома Плесецк.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-строительной отрасли, контракт с Минобороны уже подписан, и "новая старая" ракета будет называться "Рокот-М". Систему управления для разгонника, которую ранее поставлял украинский "Хартрон", будут также производить в России.

Серийное производство УР-100Н продолжалось на Московском Машиностроительном заводе имени М.В. Хруничева до 1985 г., после чего предприятие полностью перешло на продукцию космического назначения. В рамках программы "Рокот" провели 35 пусков – ракеты запустили в космос 75 космических аппаратов.

27 декабря прошлого года "Рокот" вывела на орбиту спутники связи "Гонец-М", а также аппарат военного назначения, после чего программа была закрыта. Однако военная версия УР-100Н до сих пор находится на боевом дежурстве, и в частности, используется для гиперзвукового блока "Авангард".

"Рокот" – это ракета-носитель массой более 100 т, способная вывести на орбиту полезную нагрузку массой до двух тонн. У ракеты три ступени: первые две от УР-100Н, третья – разгонный блок "Бриз-КМ".

Его маршевый двигатель обладает возможностью многократного включения, что дает возможность запускать сразу несколько спутников на разные орбиты.

Чисто российская версия разгонника будет называться "Бриз-КМ-2", подготовка производства к его изготовлению оценивается в 1,45 млрд рублей. 

По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, возобновление программы "Рокот" отнимет заказы и затормозит летные испытания действительно новой ракеты "Ангара-1.2".

Александр ИЛЬИН

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