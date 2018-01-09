Проект по созданию многоразовой версии ракеты возрожден

Носитель легкого класса собираются оборудовать складными крыльями. После старта и выведения груза на орбиту он сможет совершать мягкую посадку на аэродроме и тем самым станет многоразовым.

Проект реализуют разработчик "Ангары -1.2" Центр имени Хруничева, Роскосмос и ОКБ имени Мясищева. Технический вид ракеты представят коллегии Военно-промышленной комиссии в этом году. Это будет третья попытка оснастить аппарат крыльями, две предыдущие завершились неудачей, напоминают "Известия".

Главный вариант превращения ракеты в многоразовую - оборудование складывающимися крыльями. Но есть и другие варианты посадки - с помощью собственных двигателей, как у американской Falcon 9, или на парашюте.

Многоразовые легкие ракеты найдут применение на рынке запусков малых спутников, заявил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Только проект такого носителя должен быть детально проработан, а его экономический эффект тщательно оценен.

Разработку носителя с многоразовой первой ступенью Роскосмос представил в марте 2017 года.

Свой вариант готовит и РКК "Энергия". Работая с конструированием новой ракеты среднего класса "Союз-5", в корпорации думают о создании модификации этого носителя с возвращаемой ступенью. До сих пор лишь две компании в мире - SpaceX и Blue Origin - смогли создать многоразовые ракеты.

Пока единственный пуск легкой "Ангары" был проведен в 2014 году.