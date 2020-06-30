В Китае назвали слабость ядерного арсенала России

В Китае назвали слабость ядерного арсенала России
Фото: AP/TASS
На советские ракеты скоро будет трудно рассчитывать

Стратегический ядерный арсенал России соизмерим с американским, однако половина ракет Москвы – это устаревшие жидкостные Р-36М "Воевода". Несмотря на их огромную боевую мощь, они были разработаны в 70-е гг. прошлого века, и сейчас нужны новые твердотопливные ракеты с еще более совершенными ловушками. Только так можно обойти современные системы ПРО, и именно поэтому Россия начала разрабатывать гиперзвуковой блок "Авангард" и ракету "Сармат".

Как пишет китайское издание The Paper, у Р-36М скоро закончится срок эксплуатации, поэтому ее уже нужно менять на РС-28 "Сармат". Новую ракету планируется принять на вооружение уже в будущем году, однако из-за многочисленных переносов летно-конструкторских испытаний трудно сказать, когда РС-28 поступят в части РВСН в серьезных количествах.

46 ракет Р-36М оснащены 460 ядерными боеголовками. Это половина от всего арсенала. Ракеты производились в украинском КБ "Южное", поэтому вопрос производства "Сармат" в России после 2014 г. стал вообще принципиальным. Авторы The Paper, перевод статьи которой публикует "ИноСМИ", подчеркивают, что "Сармат" – это тоже жидкостная ракета, хотя на вооружении России, например, уже есть твердотопливная "Булава".

Как известно, твердотопливные ракеты меньше, легче и главное, намного проще в обслуживании. Но при этом, у них низкий удельный импульс и меньше забрасываемая масса. Отчасти поэтому Россия продолжает делать ставку на жидкостные ракеты, и аналогично поступает Китай.

Александр ИЛЬИН

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