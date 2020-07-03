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Возможность зенитно-ракетного комплекса С-500 уничтожать гиперзвуковые ракеты подтвердил главком ВКС Сергей Суровикин.
В интервью "Красной звезде" он заявил, что ЗРК способен уничтожать не только аэродинамические и баллистические цели, но и гиперзвуковое оружие "всех модификаций". Генерал-полковник добавил, что С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны, и аналогов ей просто не существует.
Стоит отметить, что сбивать ракеты в ближнем космосе способны ракеты системы ПРО А-135. По некоторым данным, С-500 является частью ЗРС А-235 "Нудоль", которая должна заменить "сто тридцать пятую". Все ракеты на высоте сотен километров летят на гиперзвуковых скоростях.
Суровикин не уточнил, какие именно гиперзвуковые ракеты может сбивать С-500. Возможно, речь шла о глайдерах или боеголовках, меняющих свою траекторию. По данным Минобороны, такими характеристиками обладает российский гиперзвуковой блок "Авангард", и сбить его пока не представляется возможным. Аналогичное оружие испытывают в США и Китае.
Ранее президент Владимир Путин заявил о наличии у России контргиперзвукового оружия. Эксперты уже тогда предположили, что речь идет об С-500.
Похожая работа сейчас идет в США – Пентагон выделяет значительные средства на создание гиперзвукового оружия, а также защиты от него. В частности, недавно стало известно, что гиперзвуковые ракеты получат стелс-эсминцы "Замволт".
Пока С-500 является одной из самых засекреченных систем в мире, российские военные лишь периодически отчитывались об испытаниях ракет для нее, однако в сборе комплекс еще никто не видел. На Западе пока осторожно комментируют систему, однако в Китае уже уверяют, что С-500 может сбить чуть ли не метеорит. URA.RU приводит выдержки из статьи издания Sina, где говорится, что ЗРС может вести огонь сразу по десяти целям на расстоянии до 500 километров.
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