Зенитно-ракетная система, судя по характеристикам, опережает конкурентов на 15 лет

Еженедельник Focus назвал российскую зенитно-ракетную систему С-500 опережающей другие комплексы на 15 лет. Немецкие журналисты, как и их российские коллеги, ограничились лишь открытыми данными об этой системе, которую в сборе пока мало кто видел.

Комплекс "Прометей" может уничтожать цели в ближнем космосе, самолеты-невидимки или стелсы, а также гиперзвуковые объекты. Такими возможностями, действительно, не обладает ни одна система, включая американскую THAAD.

Издание приводит слова военного эксперта Игоря Коротченко, который утверждает, что С-500 способна решать стратегические вопросы противоракетной обороны, и при этом система мобильная, то есть может быть развернута практически в любой точке.

Систему С-500 планируется поставить в российские войска в ближайшее годы, конкретная дата на называется. Такие сроки обозначил в интервью газете "Красная звезда" начальник зенитно-ракетных войск ВКС России, генерал-майор Сергей Бабаков.

Ранее Минобороны РФ не раз отчитывалось об успешных испытаниях ракет для системы С-500, однако их технические характеристики, по понятным причинам, не раскрывались. Из открытых данных известно, что радиус ее действия составляет 600 км против 400 км у С-400. А военные эксперты предполагают, что "Прометей" является частью системы А-235, которая должна заменить А-135, защищающую Москву.