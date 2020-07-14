С-400 прикроют Поволжье и Урал от США

С-400 прикроют Поволжье и Урал от США
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Триумфы" встанут на защиту ракетчиков и танкистов

Самару и Екатеринбург прикроют до конца этого года зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом со ссылкой на свои источники пишет газета "Известия". В настоящее время эти комплексы защищают Москву, Петербург, Крым, Мурманск, Камчатку, Владивосток, Саратов, Хабаровск, Калининград, Новороссийск и Якутию. Это военно-морские базы, аэродромы, ракетные установки и другие стратегически важные объекты.

По мнению издания, С-400 будет прикрывать в Самаре и Екатеринбурге важные предприятия тяжелой металлургии, атомной и добывающей промышленности. А США этот регион интересовал всегда, достаточно вспомнить уничтожение U-2 над Свердловском в мае 1960 года. Кстати в Пентагоне решили недавно реанимировать программу U-2.

Возможно, все намного проще. Под Екатеринбургом дислоцируется 42-я ракетная дивизия, примерно в 35 км от Нижнего Тагила.

Что касается Самары, то воздушное прикрытие Приволжского военного округа осуществляет 28-я дивизия ПВО 4-й армии ПВО. В Оренбурге, который находится примерно в 400 км от Самары, что по уральским меркам немного, дислоцируется 13-я ракетная Оренбургская Краснознаменная дивизия в составе 31-й ракетной армии.

В первую очередь, С-400, которые, вероятно, заменят С-300, будут прикрывать военные объекты, а затем уже заводы, в частности "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, где производят танки.

Александр ИЛЬИН

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