При этом Пекин заполучил "Триумф" первым

Китайское издание Sina выразило огромное беспокойство в связи с поставкой в Индию зенитно-ракетных систем С-400. По мнению издания, российские ЗРК могут изменить баланс сил в регионе, что может привести к серьезным последствиям. Разворачивание этих комплексов на границе Китая и Индии может привести к пограничным конфликтам, в которые рискует быть вовлечена и сама Россия.

Китайские журналисты упоминают отечественную зенитно-ракетную систему "Хунци-9" с дальностью действия до 200 км, а также "Хунци-16", который работает по целям на малых и средних высотах. Китаю приходится использовать сразу несколько систем.

При этом Sina утверждает, что с С-400 возможно построение многоуровневой эшелонированной системы ПВО, и только "Триумф" может одновременно выполнять задачи в ближнем, среднем и дальнем радиусе действия. При этом дальнобойная ракета 40Н6, по версии китайцев, может перехватывать цели, летящие на скорости 14 Махов.

Возможно, авторы издания перепутали С-400 и С-500, так как способность работать по гиперзвуковым целям приписывают именно последней. Кроме того, С-400 это система большой и средней дальности. Поэтому для выстраивания эффективной противовоздушной обороны, С-400 интегрируют с "Панцирь-С1", Тор-М2 и другими системами. Например, так защищается российская база Хмеймим в Сирии.

Наконец, Sina почему-то не упоминает, что и у Пекина есть С-400, причем Россия продала эти комплексы Китаю первому. Поднебесная достаточно далеко продвинулась в области разработки ракет, поэтому мнение "о нарушенным балансе" выглядят довольно предвзятым.