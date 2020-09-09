Пока Пентагон не располагает аналогом

Новая российская противоракетная система А-235 "Нудоль" станет серьезной преградой для американских ракет из-за своей мобильности, а также новой гиперзвуковой ракеты.

Об этом в интервью в эфире Iton TV заявил израильский военный эксперт Яков Кедми. По его словам, новая система ПРО, которая должа заменить еще советскую А-135 "Амур", перемещается на шасси грузовых автомобилей. Поэтому ее можно транспортировать от объекта к объекту, а также уводить от удара противника.

В номенклатуру вооружения системы "Нудоль" не включены ракеты с ядерными боеголовками, в отличие от А-135, однако она все равно способна уничтожить любую баллистическую ракету, и особенно опасна для США гиперзвуковая протворакета.

По словам Кедми, в США аналогов А-235 нет, и ввод этой системы в действие "сводит почти к нулю возможность США нанести термоядерный удар по России".

Стоит отметить, что, по мнению большинства военных экспертов и специалистов, в случае массированного ядерного удара, будь то со стороны США или России, сбить все ракеты не получится, и часть из них неизменно достигнет своих целей.