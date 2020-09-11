Уже летают: в США рассказали о своих запрещенных ракетах

Уже летают: в США рассказали о своих запрещенных ракетах
Фото: Ian Dudley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Договор, спасавший Европу от ядерной войны, стал историей

США в ближайшие четыре года проведут свыше 40 испытаний гиперзвуковых вооружений. В том числе, речь идет о запрещенных ранее ракетах средней и меньшей дальности. Пентагон уже провел два летных испытания ранее запрещенных прототипов крылатой и баллистической ракеты в обычном оснащении.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист, выступая на ежегодной конференции Defense News. По его словам, Пентагон быстро прогрессирует в создании новых ракет наземного базирования и уже отчитался о прошедших летных тестах. 

DARPA ( Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, Defense Advanced Research Projects Agency) объявило ранее в сентябре о звпуске двух ракет в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Испытания подтвердили, что баллистическая ракета может развтивать скорость 5 Махов. Предположительно, ее испытывали на бомбардировщике B-52H.

США начали разработку гиперзвуковых ракет после того, как российский президент, в ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта 2018 года заявил сразу о нескольких разработках, включая "Кинжал" и "Авангард".

Что касается ДРСМД, то поводом для выхода из договора американцы посчитали наличие у России ракеты крылатой ракеты 9М729, которая, по мнению Пентагона, обладает средней дальностью. После этого США начали активно разрабатывать в ответ ракеты, от которых в 1980-х с большим трудом удалось избавиться.

Александр ИЛЬИН

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