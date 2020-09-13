"Бууревестник" может нанести удар абсолютно с любой точки

Наибольшую угрозу безопасности Европы представляет Россия, отметил руководитель военной разведки Британии Джим Хокенхалл. Особое опасение вызывает крылатая ракета "Буревестник".

Как пишет Sunday Telegraph, российское оружие способно пребывать в воздухе несколько лет. Она может нанести удар по всему миру, причем выбрав для этого довольно неожиданное для разведслужб направление. Как сообщило издание, цитируя главу разведки Великобритании, это возможно благодаря наличию у нее ядерного двигателя.

Помимо прочего, Хокенхалл отметил, что в последнее время Россия активно инвестирует в развитие подводного флота и глубоководных океанических средств. К примеру, автономных аппаратов, способных доставить ракеты к цели на берегу или в море. Помимо прочего, они могут создать угрозу линиям интернета или энергоснабжения, находящихся на дне океанов.

Россия, по мнению военного, все также представляет самую большую опасность для стран Европы, за которой вслед бежит "напористый" Китай.