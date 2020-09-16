Российские ракеты признали неуязвимыми для обороны США

Российские ракеты признали неуязвимыми для обороны США
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Москве приписывают самое страшное ядерное оружие

Российские ракеты "Сармат", "Ярс", гиперзвуковой комплекс "Авангард" долетят до Вашингтона за 15 минут. За это время в США даже не успеют выпить чашку кофе. Об этом говорится на сайте ливийского телеканала 218 TV. В статье утверждается, что новейшее российское оружие представляет для США серьезную проблему, и в Пентагоне вынуждены тратить миллионы долларов, чтобы создать что-то в ответ.

"Авангард" ливийцы называют "шедевром российской армии", так как американские средства ПРО просто не смогут перехватить этот гиперзвуковой блок.

Стоит отметить, что из вышеперечисленных вооружений только эффективность "Ярса" не вызывает никаких сомнений. Ракета "Сармат" еще проходит испытания. "Авангард" принят на вооружение, однако проект настолько засекречен, что из непосвященных никто даже не видел этот самый гиперзвуковой глайдер и тем более, не мог убедиться в его точности. Минобороны не сделало ни одного видео. Однако в США заявляют, что это оружие реально – в стране запущено сразу несколько программ гиперзвукового вооружения.

Александр ИЛЬИН

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