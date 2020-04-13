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Черноморцы взяли под контроль американский эсминец

За иностранным кораблем ЧФ России ведет слежение

Черноморский флот РФ сопровождает эсминца ВМС США Porter. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Отмечается, что американский корабль вошел в акваторию Черного моря сегодня вечером в 18:30. Силы и средства черноморцев конролируют действия американцев, пишет ТАСС.

Ранее сегодня стало известно, что эсминец типа "Арли Берк" идет с "Томагавками" на помощь союзникам, чтобы обеспечивать их безопасность в регионе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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