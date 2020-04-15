Самолет будет работать в паре с RQ-4 Global Hawk, а если понадобится, с F-22

В США возрождают легендарный разведчик U-2. Тот самый, который в 1960 г. был сбит над Свердловском. Как пишет The Aviation Week, ВВС США инвестируют по меньшей мере $50 млн в авионику самолета, модернизацией которой будет заниматься небезызвестное подразделение Lockheed Martin Skunk Works.

И это только начало: инвестиции продолжатся вплоть до 2025 г., среди обозначенных целей – повышение тактической и стратегической роли U-2 в разведке. Самолеты будут работать вместе с беспилотниками RQ-4 Global Hawk.

Как отметила в интервью AW директор программы U-2 Ирен Хелли, на этих самолетах налетали примерно 17 тыс. часов, и планеры израсходовали лишь 20% своего ресурса. Другими словами, разведчики еще в отличном состоянии.

Программа называется Dragon STAR (Sensors Technology and Avionics Refresh). Самолет оборудуют мощными современными процессорами, а также системой Einstein Box, протестированной в 2017 г. на U-2. Система позволяет летчику максимально быстро перепланировать миссию, а также предусматривает средства РЭБ против других самолетов и наземных ЗРК. Разведчики также оснастят сенсорными дисплеями с большим разрешением, защитной системой ALQ-221 производства BAE Systems, она тоже может наводить помехи.

Разумеется, U-2 получит современную систему связи и сможет поддерживать контакт с истребителями четвертого и пятого поколения. Наконец, у разведчика будет радар с АФАР, что поставит его в один ряд с самыми продвинутыми самолетами вроде F-35.

Летчики получат часы Garmin D2 Charlie, благодаря которым можно будет всегда узнать местоположение по GPS и Global Navigation Satellite System. Часы будут интегрированы с навигационной системой самолета.