У перехватчика произошел пожар двигателя

В Казахстане разбился истребитель перехватчик МиГ-31. Оба пилота катапультировались, их жизням ничего не угрожает.

Как пишет издание "Inbusiness.kz", со ссылкой на пресс-службу Минобороны Казахстана, ЧП произошло во время планового полета южнее аэродрома г. Караганды. Предварительная причина – пожар двигателя. Телеграм-канал "AviaNews" уже опубликовал видео горящего МиГ-31, а в Yotube есть ролик уже догорающего на земле истребителя.

Сообщается, что пилоты катапультировались только после того, когда убедились, что направили самолет в поле, и населению ничего не угрожает. Для расследования инцидента назначена комиссия.