Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

МиГ-31 разбился в Казахстане

У перехватчика произошел пожар двигателя

В Казахстане разбился истребитель перехватчик МиГ-31. Оба пилота катапультировались, их жизням ничего не угрожает.

Как пишет издание "Inbusiness.kz", со ссылкой на пресс-службу Минобороны Казахстана, ЧП произошло во время планового полета южнее аэродрома г. Караганды. Предварительная причина – пожар двигателя. Телеграм-канал "AviaNews" уже опубликовал видео горящего МиГ-31, а в Yotube есть ролик уже догорающего на земле истребителя. 


Сообщается, что пилоты катапультировались только после того, когда убедились, что направили самолет в поле, и населению ничего не угрожает. Для расследования инцидента назначена комиссия.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

В России стали чаще красть еду: новости о коронавирусе на утро 16 апреля

Дошедшие до ручки грабители нападают на беззащитных пенсионеров

СМИ: Парад Победы будет перенесен из-за эпидемии коронавируса

Точную дату власти определят позднее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей