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Су-34 лишился места в списке лучших бомбардировщиков

Су-34 лишился места в списке лучших бомбардировщиков
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
В США почему-то обошли вниманием знаменитого "фронтовика"

Журнал The National Interest составил список самых опасных бомбардировщиков России. Интересно, что в него не попал лучший фронтовой бомбардировщик Су-34, ранее заслуживший самые высокие оценки на Западе.

Как справедливо считают авторы NI, большая часть российской военной техники – наследие СССР. Это касается и самолетов. Москва модернизирует новые машины, оборудует их современной авионикой и вооружает новыми ракетами.

Из-за огромного оттока специалистов из страны после 1991 г., а также недостаточного внимания к авиастроению на протяжении почти двух десятилетий, в России оказалось очень сложно построить новый самолет с нуля. Это показали примеры с гражданским "Суперджетом" и военным Ил-114В. К сожалению, очень тяжело "идет" и Су-57. Что касается ПАК ДА, эскиз которого уже разошелся по СМИ, о нем вообще еще что-то рано говорить.

Итак, первый номер в списке – легендарный Ту-95. Сейчас это модернизированный Ту-95МС, один из самых удачных турбовинтовых самолетов в мире. Как пишет NI, несмотря на то что Туполев к тому моменту был уже успешным конструктором, работу над двигателем он поручил группе немецких и австрийских авиастроителей, который и создали КН-12, самый мощный в своем классе. Два винта вращаются в противоположные стороны и выдают отличный КПД.

Вторая машина – Ту-22М. После не совсем удачного Ту-22, которого в народе прозвали "спиртовозом", новый бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности стал настоящим прорывом.

Сейчас этот самолет устарел, однако модернизация машины до уровня Ту-22М3М – это очень хорошая работа. Самолет получил не только новейшие Х-32, но и новые двигатели, радиоэлектронное оборудование и РЛС. Наконец, Ту-22М3М вернул себе штангу дозаправки и максимально приблизился к стратегу.

Ту-160, бесспорно, самый грозный бомбардировщик России с ракетами Х-101 и Х-102 с термоядерной боевой частью. Похожего B-1A американцы лишили сами себя, оставив лишь B-1B, который скоро отправят на пенсию. У США есть B-2, и скоро будет B-21, но в скорости стелсы не смогут тягаться с российским стратегом.

Александр ИЛЬИН

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