В Пентагоне жалуются на "дерзкое" поведение российских летчиков

В ВМС США снова заявили об опасном сближении российского Су-35С с противолодочным "Посейдоном".

Как и в прошлый раз, самолеты пересеклись над Средиземным морем. По данным ТАСС, за полтора часа P-8 был перехвачен истребителем дважды. Первый перехват американцам "понравился" – они расценили действия пилота как "безопасные и профессиональные", а вот во втором случае маневр был расценен как "небезопасный и непрофессиональный". Как уверяют в пресс-службе 6-го флота ВМС США, Су-35С подлетел к "Посейдону" на расстояние менее 8 м на большой скорости.

На прошлой неделе произошел практически идентичный перехват, когда Су-35 в перевернутом положении пролетел перед носом "Посейдона", вызвав волну турбулентности. По мнению некоторых экспертов, американцы пытаются "снять" частоты С-400, чтобы в будущем уходить от российских зениток.

Как заявлял "Утру" заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев, летчик на истребителе может подлететь и ближе 8 м к другому самолету. Однако, если происходит что-то непредвиденное, у него остается меньше шансов среагировать. Так, совершенно случайно срезал пропеллер норвежскому разведчику советский пилот Василий Цымбал на своем Су-27.