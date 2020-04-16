Су-35С вверх тормашками пролетел перед американским "Посейдоном"
Американские военные обвинили российского летчика Су-35С в слишком опасном перехвате противолодочного самолета P-8A "Посейдон" над Средиземным морем.
Как говорится в пресс-релизе ВМС США, истребитель пролетел всего в 25 футах или 8 м перед "Посейдоном". Документ оказался в распоряжении РИА "Новости".
В Пентагоне сочли эти действия опасными, так как маневр совершался еще на высокой скорости, а Су-35С, вдобавок, ко всему, летел "кверху брюхом".
После этого экипаж P-8A "Посейдон" пожаловался на волну турбулентности, что не удивительно, учитывая расстояние. В 6-м флоте уже назвали действия российского летчика безответственными и призвали "вести себя в соответствии с международными стандартами". Утверждается, что "Посейдон" российского воздушного пространства не нарушал и никак не провоцировал летчиков ВКС.
Стоит отметить, что подобные инциденты случались еще во времена холодной войны. В 1987 г. известный "лихач" Василий Цымбал и вовсе подлетел к норвежскому разведчику на расстояние 1,5 м, а затем, во время выполнения маневра, случайно повредил тому винт.
После ухудшения отношений России и США "опасные перехваты" возобновились как элемент психологической войны в небе. В июне прошлого года тот же 6-й флот обвинял Су-35С в похожих, "безответственных действиях". Тогда российский истребитель за три часа трижды перехватил "Посейдон", буквально "затравив" его.
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