Экипаж противолодочного самолета хорошенько протрясло

Американские военные обвинили российского летчика Су-35С в слишком опасном перехвате противолодочного самолета P-8A "Посейдон" над Средиземным морем.

Как говорится в пресс-релизе ВМС США, истребитель пролетел всего в 25 футах или 8 м перед "Посейдоном". Документ оказался в распоряжении РИА "Новости".

В Пентагоне сочли эти действия опасными, так как маневр совершался еще на высокой скорости, а Су-35С, вдобавок, ко всему, летел "кверху брюхом".

После этого экипаж P-8A "Посейдон" пожаловался на волну турбулентности, что не удивительно, учитывая расстояние. В 6-м флоте уже назвали действия российского летчика безответственными и призвали "вести себя в соответствии с международными стандартами". Утверждается, что "Посейдон" российского воздушного пространства не нарушал и никак не провоцировал летчиков ВКС.

Стоит отметить, что подобные инциденты случались еще во времена холодной войны. В 1987 г. известный "лихач" Василий Цымбал и вовсе подлетел к норвежскому разведчику на расстояние 1,5 м, а затем, во время выполнения маневра, случайно повредил тому винт.

После ухудшения отношений России и США "опасные перехваты" возобновились как элемент психологической войны в небе. В июне прошлого года тот же 6-й флот обвинял Су-35С в похожих, "безответственных действиях". Тогда российский истребитель за три часа трижды перехватил "Посейдон", буквально "затравив" его.