Тревожный звонок: Россия играет в "кошки-мышки" в море

В США разобрали инцидент с военными кораблями

Русские известны своими играми в "кошки-мышки", и теперь они проделывают это не только в воздухе, но и на море. Примерно так прокомментировал недавнее сближение ракетного крейсера ВМС США и российского эсминца американский журнал War Is Boring.

По мнению издания, которое ссылается на видео, снятое с USS Chancellorsville, "Адмирал "Виноградов" специально ускорился, чтобы пройти рядом с эсминцем.

"Такая тактика запугивания не редкость для военно-морских кораблей России, которые регулярно преследуют американские корабли в Черном море", – пишет War Is Boring.

Журнал тут же напомнил о недавнем "тройном" перехвате российским Су-35С американского разведчика Р-8 Poseidon над Средиземным морем. Во второй раз истребитель якобы пролетел на высокой скорости перед "Посейдоном" и создал угрозу для экипажа.

Споры о том, кто был неправ, продолжаются до сих пор. Сторонники ВМС США уверяют, что USS Chancellorsville шел своим курсом, в то время как русский эсминец вдруг решил его нагнать, чтобы припугнуть.

Противники этой версии уверяют, что "Адмирал "Виноградов" находился по правому борту от американского крейсера и в соответствии с Международными правилами предотвращения столкновений в море (COLREGS). При этом, судно по правому борту остается на курсе, а судно со стороны порта отвечает за маневрирование.

Сторонники этой версии заявили, что, судя по фото, российскому кораблю пришлось совершать маневр, чтобы избежать столкновения.



В любом случае, все интернет-пользователи обсудили загорающих моряков на "Адмирале Виноградове". Вряд ли экипаж, готовящий провокацию, вел бы себя подобным образом, так как в результате навала (сопприкосновения кораблей) могли бы быть жертвы.

Интересно, что российские СМИ сообщают об инциденте в Южно-Китайском море, а зарубежные, как и ВМС США, местом ЧП называют Филиппинское. Правда, как и море, у каждого своя.