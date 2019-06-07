Ту-22 прошел путь от "Людоеда" до "Могильщика авианосцев"

Свои жизни за это отдали десятки летчиков

Ту-22М и Ту-22, конечно, два разных самолета, хоть и родственных. "Людоедом" и "Сверхзвуковым спиртовозом" называли последний, так как недочетов в нем было столько, что бились на нем как испытатели, так и строевые летчики – по своей и не по своей вине. До 1975 года разрушились около 70 самолетов – это 20% всего парка.

Тем не менее, "двадцать второй" летал долго – до 1994-го, когда последние бомбардировщики в составе двух полков покинули Белоруссию и полетели в Энгельс на утилизацию. Впоследствии в Ту-22М учли допущенные ошибки, в том числе, отказались от убийственного катапультирования вниз и тем самым спасли от гибели немало пилотов. Но почему же Ту-22 находился в эксплуатации столько лет при такой аварийности?

Дело в том, что с пришедшим ему на смену Ту-22М было не все гладко. В нем нашли ряд серьезных недостатков, поэтому в серию решили запустить уже Ту-22М2. Этот самолет получил лучшую авионику, более экономичные двигатели НК-23, а сам стал легче примерно на полторы тонны. Но в целом, летно-технические характеристики самолета остались на уровне Ту-22М1, который не устроил военных.



Именно Ту-22М2 попал под санкции договора ОСВ-2: с него пришлось убрать штанги дозаправки, хотя самолет и не мог долететь до США. Американцев больше беспокоили ракеты Х-22, в частности, Х-22ПСИ с мегатонной боевой частью. Бомбардировщики уже тогда представляли огромную опасность для авианесущих групп США.

В итоге Ту-22М2 был принят на вооружение Авиации ВМФ и Дальней авиации только в августе 1976 года. До 1983 года было построено более двухсот этих машин. Но "Людоеды" никуда не делись, так как по прежнему выполняли огромную работу.

Бились они по несколько в год, особенно в конце 60-х, начале 70-х годов. Статистику аварий бомбардировщика приводит сайт Airforce. Так, в 1969 году разбились сразу шесть "Спиртовозов". В следующем году – три. И так далее.

Последнее ЧП произошло 24 июля 1992 года под Зябровкой. Подполковник Виктор Оськин, уводя горящий самолет от базы с горючим, не оставил себе спасительной высоты и катапультировался на высоте 320 метров при минимальной безопасной 350. Летчик разбился. Позже установили, что в левом РД-7М2 в ходе капремонта в 1989 году нашли трещину и заварили. Это была не лучшая идея – сопло разрушилось.



В авиаполках все 1980-е и начало 1990-х годов для радиоэлектронного подавления использовались специализированные Ту-22 и даже Ту-16, так как Ту-22МР не удалось закончить до развала СССР. И это еще одна причина, почему "Сверхзвуковые спиртовозы" прослужили так долго. Замены им не было.

В 1989 году приняли на вооружение Ту-22М3. До 1993 года успели построить 268 бомбардировщиков. Их сейчас и модернизируют на Казанском авиационном заводе. Ту-22М3М в настоящий момент – это лучшее, что удалось "выжать" конструкторам из легендарной и трудной машины.