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Шах и мат: Ту-22М3М в Крыму ждут американцев

Фото: Егор Алеев/ТАСС
С ракетой Х-32 самолет "угробит" эсминцы ВМС США

После того как телеканал "Звезда" показал фильм про модернизированный Ту-22М3М, американский журнал The National Interest по традиции опубликовал статью про российский бомбардировщик, в которой подробно прокомментировал увиденное.

NI признал, что самолет с обновленной на 80% авионикой и ракетами Х-32 может доставить эсминцам ВМС США большие проблемы в Черном море, если российское командование решит разместить бомбардировщики в Крыму.

Несмотря на обновление фюзеляжа, шасси, бортовых систем, ключевым преимуществом этих самолетов является именно вооружение, а также возможность подзаправки. Ранее Ту-22 имел эту функцию, но затем попал под действие договора об ограничении стратегических вооружений. Часть "шланг-конусов" демонтировали, часть опечатали. Но теперь Россия и США лихо выходят из договоров, поэтому ограничивать никто и ничего не будет – Ту-22М3М можно дозаправлять в воздухе.

По мнению военного аналитика Дмитрия Корнева, Ту-22М3М занимает уникальную нишу между стратегическим и оперативно-тактическим бомбардировщиком. Он меньше Ту-160М, однако может взять под крыло ядерный "Кинжал" и по сути использоваться как стратегический.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что Ту-22М3М может приземлиться на большинство аэродромов, в том числе на "Бельбеке" под Севастополем. Безусловно, это станет неприятным сюрпризом для эсминцев "Арли Берк", которые давно вовсю бороздят Черное море, сверкая "Томагавками".

Фото: Егор Алеев/ТАССВ то же самое время, нудно признать, что Ту-22М3М не новая, а советская машина, достаточно аварийная, так как буквально наполнена авиационным керосином. Еще в советское время Ту-22 прозвали "Людоедом" за аварийность, а также "Сверхзвуковым спиртовозом". Крушение Ту-22М3 в Мурманской области в январе тому подтверждение. Конечно, посадка производилась в плохих погодных условиях, но все летчики были опытными и вряд ли они совершили какие-то грубые ошибки. После удара о землю бомбардировщик взорвался и сгорел, как бензовоз.

Тем не менее, Ту-22М3М вполне эффективный самолет, который в умелых руках представляет из себя грозное оружие. Тем более, что совсем недавно летчики получили боевой опыт в Сирии.

Фоторепортаж
Разгадана тайна ленточек на фюзеляже Ту-22М3М
Фото: mil.ru Фото: mil.ru Фото: mil.ru
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Александр ИЛЬИН
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