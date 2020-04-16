COVID-19 молниеносно разошелся по гигантскому "Шарлю де Голлю"

Вслед за американским "Теодором Рузвельтом" жертвой коронавируса пал флагман ВМС Франции "Шарль де Голль". Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны Франции, почти у 700 моряков корабля обнаружен коронавирус. Всего протестировали 1767 человек. 30% тестов пока не готовы, поэтому число зараженных может увеличиться.

Пока лишь 31 моряка отправили в военный госпиталь в Тулоне, один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации. О зараженных COVID-19 на борту "Шарльяде Голля" Минобороны Франции написало на своей странице в "Фейсбук" 10 апреля. Тогда были выявлены 50 заразившихся, а флагман ВМС Франции срочно направили в Тулон. За несколько дней вирус распространился по всему кораблю.

Очень похожим образом ситуация развивалась на американском авианосце "Теодор Рузвельт". Капитан авианосца подал сигнал SOS, а письмо командира корабля просочилось в прессу, из-за чего его уволили с флота.

Корабли и подводные лодки в данный момент являются самыми уязвимыми для COVID-19, так как на борту практически невозможно организовать карантин.