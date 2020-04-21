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Бомбардировщики Ту-95МС применили ноу-хау в Амурской области

Предварительно экипажи увели машины из-под огня "противника"

Минобороны показало видео полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Экипажи отработали вывод самолетов из-под удара условного противника в Амурской области. В ролике показана работа оператора радиоразведки, который как раз и отвечает за данные задачи.


Также сообщается, что летчики перебазировались из пунктов дислокации на оперативные аэродромы, а также применили новые эффективные приемы боевого поражения наземных целей. Какие именно бомбы или ракеты применили стратеги, и что за приемы, почему-то не уточняется. Кроме Ту-95МС были задействованы Ту-22М3 – всего 20 машин.

Александр ИЛЬИН

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