Предварительно экипажи увели машины из-под огня "противника"

Минобороны показало видео полетов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Экипажи отработали вывод самолетов из-под удара условного противника в Амурской области. В ролике показана работа оператора радиоразведки, который как раз и отвечает за данные задачи.

Также сообщается, что летчики перебазировались из пунктов дислокации на оперативные аэродромы, а также применили новые эффективные приемы боевого поражения наземных целей. Какие именно бомбы или ракеты применили стратеги, и что за приемы, почему-то не уточняется. Кроме Ту-95МС были задействованы Ту-22М3 – всего 20 машин.