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США придумали способ вытеснить МиГ-35 с индийского рынка

США придумали способ вытеснить МиГ-35 с индийского рынка
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Американцы хотят передать Нью-Дели производственную линию истребителей F-21

В МиГе не теряют надежды продать индийцам легкие истребители МиГ-35. Как заявил региональный директор корпорации Антон Чернов, у компании хорошие шансы по участию в тендере. При этом он признал, что конкуренция "очень плотная". 

Помимо МиГ-35 в тендере участвуют американский F-21 (версия F-16 для Индии), Gripen E марки SAAB, F/A-18, французский "Рафаль" и "Тайфун". Интересно, что Нью-Дели собирался получить "Рафали" по контракту еще 2016 года, однако поставки задержались из-за пандемии коронавируса. После этого в СМИ появились предположения, что шансы МиГа несколько выросли.

По словам Чернова, которые приводит "Взгляд", у МиГа есть хороший задел и репутация, но и конкуренты настроены решительно. Так, американцы готовы полностью передать производственную линию, и у них, кроме всего прочего, есть двухдвигательные самолеты, по всей видимости, F-15.

У МиГ-35 есть преимущество в цене, сообщается, что он на 20% дешевле конкурентов. Однако нужно отметить, что ранее индийцы неоднократно предъявляли претензии по качеству сборки российских МиГов, особенно МиГ-29К. При этом эти машины хорошо знакомы индийским летчикам, и Нью-Дели с удовольствием покупает для них те же МиГ-29UPG.

Александр ИЛЬИН

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