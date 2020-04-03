В США провозгласили МиГ-29СМТ самым полезным самолетом
Советский истребитель МиГ-29 по своей экономичности, авионике, удобству уступил американскому F-16, который разошелся по всему миру просто в огромных количествах. Однако нельзя забывать, что "Фулкрум" стал первой попыткой отечественных конструкторов создать машину четвертого поколения. Уже затем легендарный "Фланкер" стал достойным конкурентом F-15, а его лучшая "производная" – Су-35С – в данный момент является лучшим российским истребителем.
Но по мнению журнала The National Interest, у России все же есть конкурентоспособный "Фулкрум". Речь идет о МиГ-29СМТ, экспортная версия которого до сих пор поставляется в Индию.
Это "горбатый" истребитель с двумя накладными фюзеляжными топливными баками на 1400 и 480 литров соответственно. В результате дальность самолета на большой высоте с тремя подвесными топливными баками (ПТБ) выросла до 3400 км, а с одной дозаправкой – до 6700 км. Этого вполне хватит для сопровождения дальних бомбардировщиков или нанесения ракетно-бомбового удара по самым дальним целям противника.
Вторая задача – это как раз одно из главных преимуществ МиГ-29СМТ. "Двадцать девятый" изначально задумывался как чистый истребитель с массой боевой нагрузки всего 2 тонны. Для сравнения, у МиГ-29СМТ этот показатель 5,5 тонн, и он может выполнять работу не только "файтера", но бомбардировщика и штурмовика.
Истребитель, разработка которого началась в 1997 году, стал по-настоящему многофункциональным. Его радиус даже без ПТБ для решения задач "воздух-воздух" вырос по сравнению с обычным МиГ-29 в 3,5 раза. Огромным плюсом стала штанга дозаправки.
В арсенал МиГ-29СМТ вошли противокорабельные ракеты Х-31А и Х-35У с активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН), управляемые ракеты Х-25МЛ и Х-29Л, а также корректируемые бомбы КАБ-500Л.
Также самолет сохранил все ракета класса "воздух-воздух", а его ЭПР, несмотря на внушительные габариты, наоборот, уменьшилась, благодаря радиопоглощающим материалам.
Навигационное оборудование МиГ-29СМТ оснащено системами ГЛОНАСС и NAVSTAR. Отчасти именно этот истребитель мешает продаваться МиГ-35, у которого хоть и лучше авиаоника и экономичнее двигатели, но он дороже и по сути не намного лучше МиГ-29СМТ.
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