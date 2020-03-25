Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Американский F-16 превзошел российский МиГ-29 и стал самым массовым истребителем

Американский F-16 превзошел российский МиГ-29 и стал самым массовым истребителем
Фото: flickr.com
"Фалькон" продолжает победное шествие по миру

Американский журнал The National Interest назвал F-16 самым "успешным" легким многоцелевым истребителем, который давно "заткнул за пояс" конкурента Миг-29. По мнению издания, один тот факт, что в 25 странах эксплуатируется порядка 3000 "Фальконов", уже говорит о том, что детище General Dynamics и Lockheed Martin стало лучшим в мире в своем классе.

Быстрый, маневренный, экономичный и удобный – этот истребитель используется с 70-х годов прошлого года, и машину никто не собирается сдавать в утиль. F-16 может по праву занять в истребительной авиации место легендарного советского МиГ-21, который летает до сих пор.

По данным NI, F-16 совершили в общей сложности 400 тыс. боевых вылетов, а общий налет экипажей составляет 19 млн часов. Это, в своем роде, "Боинг-737" истребительной авиации.

Двигатель F-16 оказался надежнее и экономичнее, чем РД-33 МиГ-29. Хотя надо отметить, что у "Фулкрума" их два. Ничего удивительного, что самолет потребляет больше топлива. Но с надежностью справедливое замечание – ресурс F100 оказался дольше. Проблему постарались исправить в новых МиГ-35, однако пока российский истребитель не получается продвигать на международном рынке так, как этого хотелось бы.

Американские летчики, которые пересели после F-16 на МиГ-29, сразу же отметили плохой обзор из кабины, в то время как в "Фальконе" все отлично видно вокруг. В воздушном бою это довольно важный момент.

Зато Миг-29 поразил западных пилотов мощностью и сверхманевренностью. В ближнем бою эта машина может дать бой любому существующему истребителю.

В данный момент больше всего МиГ-29 находятся на вооружении России и Индии. Достаточно много этих истребителей у Ирана и Алжира. Особого внимания заслуживает версия МиГ-29СМТ и МиГ-29UPG для ВВС Индии. У них больший топливный запас, улучшенная авионика и широкая номенклатура вооружения.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр Болдок
Ответить
Будучи подростками любили выяснять кто ловчей кто сильней . Поединок только может подтвердить чей самолет лучше. Предлагаю провести учебный бой между асом России и асом США. А то что амеры в наглую пихают свою технику так это и коню понятно продать сорвать денег. Санкции запугивание приказ всему миру у России не покупать.
Тришка
Ответить
А в республике Конго больше всех бананов...
Что за тупая статья? Наш самолет лучше, потому что их больше.
Тогда китайская армия самая сильная. Потому что их миллиард.
Д е б и л ы, б л я д ь.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей