Американский F-16 превзошел российский МиГ-29 и стал самым массовым истребителем
Американский журнал The National Interest назвал F-16 самым "успешным" легким многоцелевым истребителем, который давно "заткнул за пояс" конкурента Миг-29. По мнению издания, один тот факт, что в 25 странах эксплуатируется порядка 3000 "Фальконов", уже говорит о том, что детище General Dynamics и Lockheed Martin стало лучшим в мире в своем классе.
Быстрый, маневренный, экономичный и удобный – этот истребитель используется с 70-х годов прошлого года, и машину никто не собирается сдавать в утиль. F-16 может по праву занять в истребительной авиации место легендарного советского МиГ-21, который летает до сих пор.
По данным NI, F-16 совершили в общей сложности 400 тыс. боевых вылетов, а общий налет экипажей составляет 19 млн часов. Это, в своем роде, "Боинг-737" истребительной авиации.
Двигатель F-16 оказался надежнее и экономичнее, чем РД-33 МиГ-29. Хотя надо отметить, что у "Фулкрума" их два. Ничего удивительного, что самолет потребляет больше топлива. Но с надежностью справедливое замечание – ресурс F100 оказался дольше. Проблему постарались исправить в новых МиГ-35, однако пока российский истребитель не получается продвигать на международном рынке так, как этого хотелось бы.
Американские летчики, которые пересели после F-16 на МиГ-29, сразу же отметили плохой обзор из кабины, в то время как в "Фальконе" все отлично видно вокруг. В воздушном бою это довольно важный момент.
Зато Миг-29 поразил западных пилотов мощностью и сверхманевренностью. В ближнем бою эта машина может дать бой любому существующему истребителю.
В данный момент больше всего МиГ-29 находятся на вооружении России и Индии. Достаточно много этих истребителей у Ирана и Алжира. Особого внимания заслуживает версия МиГ-29СМТ и МиГ-29UPG для ВВС Индии. У них больший топливный запас, улучшенная авионика и широкая номенклатура вооружения.
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