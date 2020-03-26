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Су-27 рухнул в Черное море

Су-27 рухнул в Черное море
Фото: ITAR-TASS
Катастрофа произошла во время проведения плановых полетов

Гордость российской авиации – Су-27 – потерпел крушение во время проведения плановых полетов в акватории Черного моря. Поиск летчика осложняется непростыми погодными условиями.

Помощь была направлена после получения сигнала аварийного маяка, пишет телеграм-канал "Военный осведомитель". По сообщению телеканала "Царьград", на спасение пилота отправились корабль Ан-26 и вертолет Ми-8.

В Министерстве обороны проинформировали, что над Черным морем исчезла отметка радара истребителя. Данные ведомства предоставило ТАСС. 

Ранее "Утро" писало, что Су-27 в скором времени снимут с производства из-за его дороговизны. 

Фоторепортаж
Су-27 стал грозой разведчиков США
Фото: mil.ru Фото: mil.ru Фото: commons.wikimedia.org/Yevgeny Pashnin (CC BY-SA 3.0)
Фото: mil.ru Фото: mil.ru Фото: mil.ru
Полина ЛЕДОВСКИХ

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