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Су-57 получит уникального напарника

Су-57 получит уникального напарника
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В ВКС России следят за новыми веяниями истребительной авиации

Российский истребитель Су-57 получит еще одного дрона в напарники, помимо "Охотника". Как сообщает военно-технический сборник "Бастион", новым беспилотником "Альтиус", которого в скором будущем оснастят искусственным интеллектом, можно будет управлять с самолета Су-57.

БПЛА будет самостоятельно наносить удары, обходить средства ПВО противника, а затем возвращаться на базу. При этом пилот истребителя при необходимости сможет изменить его задание и использовать аппарат по ситуации.

Осенью прошлого года Минобороны опубликовало видео совместного полета Су-57 и дорогостоящего стелс-беспилотника "Охотник". Судя по всему, "Альтиус" в ВКС займет то же место, что и "Валькирия" в ВВС США. Относительно дешевый дрон, который в случае опасности будет потерять не так жалко, как "Охотника" разработки "Сухого".

"Алтиус" предварительно будет подниматься на высоту 12 км и сможет нести до тонны полезной нагрузки. Крейсерская скорость у дрона небольшая – до 250 км/час. Аппарат вряд ли сможет лететь бок о бок с Су-57 долгое время, но у него будут другие задачи. К слову, "Валькирия" сможет разгоняться до 1050 км/час, поэтому американскому дрону уже "пророчат" роль ведомого F-35. 

Александр ИЛЬИН

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