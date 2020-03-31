Токио отказался от сотрудничества с Lockheed Martin и Boeing

Власти Японии решили что страна построит свой истребитель пятого поколения без помощи иностранных государств. По данным агентства Reuters, Токио отверг предложения американских компаний Lockheed Martin и Boeing, а также британской BAE Systems, которые предлагали сотрудничество.

В этом смысле японский F-3 производства Mitsubishi будет похож на российский Су-57 "Сухого", который аналогично построен из отечественных комплектующих.

Ранее японцы собирались позаимствовать наработки европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS) или британского Tempest. Однако, судя по всему, в Токио справедливо решили, что и эти проекты пока существуют лишь на бумаге, и Япония может справиться сама. С BAE Systems ситуация другая – британская компания могла здорово помочь с ключевыми системами самолета.

Сотрудничая с западными компаниями, японцы надеялись сократить сроки разработки. Однако и FCAS полетит в лучшем случае только с 2035 года. В то же самое время, Mitsubishi попросила 15 лет на разработку F-3, поэтому сроки примерно те же.

По данным агентства, японцы остались довольны испытаниями демонстратора X-2 "Синсин", а вот предложения вышеупомянутых западных партнеров "самураев" почему-то не обрадовали. Оказалось, что они не соответствуют требованиям японских военных проектов.