Полет показали с необычного ракурса

В интернете опубликовали эффектное видео взлета МиГ-29К ВМС Индии с авианосца "Викрамадитья", который раньше был советским "Адмиралом Горшковым".

В ролике, который выложил в Youtube пользователь Чингис Дамбиев, видно, что камера прикреплена на нижнюю часть фюзеляжа и "смотрит" прямо между двумя двигателями РД-33. Огромный авианосец внизу тает на глазах, а затем и вовсе пропадает в синей глади воды.

Интересно, что индийцы ранее сообщали о практически полном прекращении полетов МиГ-29К, из-за того, что практически каждый из них оканчивается аварийной посадкой. Однако, судя по видео, полеты продолжаются, и ситуация с истребителями, возможно была преувеличена.

Индия закупает запчасти для своих МиГов, однако пока отказывается покупать новые МиГ-35, иначе российские конструкторы оперативно сделали бы и корабельную версию "тридцать пятого". Индийцы выбрали французские "Рафали", однако из-за коронавируса производство этих машин остановили, и Россия вновь предложила индийцам МиГи. До сих пор идут переговоры о поставке в Индию 21 истребителя Миг-29UPG.