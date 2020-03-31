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МиГ-29К мощно взлетел с бывшего крейсера "Адмирал Горшков"

МиГ-29К мощно взлетел с бывшего крейсера "Адмирал Горшков"
Фото: Alexander Kovalev/Russian Look/www.globallookpress.com
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Полет показали с необычного ракурса

В интернете опубликовали эффектное видео взлета МиГ-29К ВМС Индии с авианосца "Викрамадитья", который раньше был советским "Адмиралом Горшковым".

В ролике, который выложил в Youtube пользователь Чингис Дамбиев, видно, что камера прикреплена на нижнюю часть фюзеляжа и "смотрит" прямо между двумя двигателями РД-33. Огромный авианосец внизу тает на глазах, а затем и вовсе пропадает в синей глади воды.


Интересно, что индийцы ранее сообщали о практически полном прекращении полетов МиГ-29К, из-за того, что практически каждый из них оканчивается аварийной посадкой. Однако, судя по видео, полеты продолжаются, и ситуация с истребителями, возможно была преувеличена.

Индия закупает запчасти для своих МиГов, однако пока отказывается покупать новые МиГ-35, иначе российские конструкторы оперативно сделали бы и корабельную версию "тридцать пятого". Индийцы выбрали французские "Рафали", однако из-за коронавируса производство этих машин остановили, и Россия вновь предложила индийцам МиГи. До сих пор идут переговоры о поставке в Индию 21 истребителя Миг-29UPG.

Александр ИЛЬИН

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