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Управлял двумя пальцами: летчик рассказал о полете на Ту-160М

Управлял двумя пальцами: летчик рассказал о полете на Ту-160М
Фото: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov (CC BY-SA 3.0)
Глубоко модернизированная машина сильно отличается от советского бомбардировщика

Заслуженный летчик испытатель России Анри Наскидянц поделился впечатлениями о полете на модернизированном ракетоносце Ту-160М. Соответствующее видео опубликовала Объединенная авиастроительная компания (ОАК).

По словам летчика, машиной можно управлять двумя пальцами. Несмотря на то, что это огромный стратегический бомбардировщик, самолет идет корректно, "мягкий, очень приятный". При этом у Ту-160М пилот отметил "очень большой диапазон скоростей".


Ранее стало известно, что модернизированные Ту-160М, как и Ту-22М3М, вооружат гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Кроме того, машина получила новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, РЛС, а также комплекс радиоэлектронного противодействия. В итоге самолет стал проще в управлении и намного опаснее для противника.

Первый полет ракетоносец "Игорь Сикорский" совершил 2 февраля этого года в Казани как раз под руководством Анри Наскидянца. 

Александр ИЛЬИН

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