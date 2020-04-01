Американские военные рассекретили часть характеристик "самолета будущего", который превзойдет по многим показателям легендарный В-2

В США раскрыли новые данные об одной из самых засекреченных наряду с SR-72 машин – бомбардировщике B-21. Новые фотографии показали на открытых заседаниях ВВС, а затем опубликовали уже на сайте b21eis.com с ограниченным доступом.

Как пишет издание Aviation Week, в распоряжение которого попали снимки, конструкция задней кромки крыла самолета говорит о том, что он станет высотным стелсом.

В презентации ВВС США также написано, что на В-21 не предполагается учебных полетов на малых высотах.

Интересно, что изначально к роли высотного бомбардировщика готовили В-2, но проект был изменен.

По данным AW, едва ли не в последний момент заднюю кромку крыла W-образной формы сделали похожей на пилу. И теперь В-2, как и B-52 и B-1B, необходимы тренировочные полеты на малой высоте.

Получается, что В-21 в какой-то степени будет представлять собой первоначальную версию В-2. Также военные сообщили, что двигатели "двадцать первого" будут еще тише F118-GE-100, которыми оборудованы В-2.

На данный момент у легендарного стелса хороший потолок – до 15 километров. Однако этого недостаточно, чтобы уйти от истребителей, если самолет все-таки обнаружат.

Вероятно, В-21 будет подниматься на высоту более 20 км, где его сможет достать лишь перехватчик МиГ-31БМ, однако до этого невидимку еще нужно будет засечь. Уже известно, что в силу меньших размеров и несколько измененной формы крыла, у В-21 ЭПР будет меньше, чем у "Спирита".