Бомбардировщик B-21 бросит вызов МиГ-31
В США раскрыли новые данные об одной из самых засекреченных наряду с SR-72 машин – бомбардировщике B-21. Новые фотографии показали на открытых заседаниях ВВС, а затем опубликовали уже на сайте b21eis.com с ограниченным доступом.
Как пишет издание Aviation Week, в распоряжение которого попали снимки, конструкция задней кромки крыла самолета говорит о том, что он станет высотным стелсом.
В презентации ВВС США также написано, что на В-21 не предполагается учебных полетов на малых высотах.
Интересно, что изначально к роли высотного бомбардировщика готовили В-2, но проект был изменен.
По данным AW, едва ли не в последний момент заднюю кромку крыла W-образной формы сделали похожей на пилу. И теперь В-2, как и B-52 и B-1B, необходимы тренировочные полеты на малой высоте.
Получается, что В-21 в какой-то степени будет представлять собой первоначальную версию В-2. Также военные сообщили, что двигатели "двадцать первого" будут еще тише F118-GE-100, которыми оборудованы В-2.
На данный момент у легендарного стелса хороший потолок – до 15 километров. Однако этого недостаточно, чтобы уйти от истребителей, если самолет все-таки обнаружат.
Вероятно, В-21 будет подниматься на высоту более 20 км, где его сможет достать лишь перехватчик МиГ-31БМ, однако до этого невидимку еще нужно будет засечь. Уже известно, что в силу меньших размеров и несколько измененной формы крыла, у В-21 ЭПР будет меньше, чем у "Спирита".
День смеха и шуток: приметы на 1 апреля
В праздник на Руси задабривали домового
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- "Хаос": больных коронавирусом американцев лечат посреди Центрального парка США
- В Белоруссии умер первый пациент с коронавирусом
- Закрытые из-за пандемии границы ведут к глобальному голоду
- Советская прививка защитит от коронавируса: миф или реальность
Здоровье
- Названы лучшие упражнения от живота в домашних условиях
- Иммунитет укрепит всего один продукт: рецепты с черносливом
- Стопроцентный эффект: простые напитки спасут потенцию
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик