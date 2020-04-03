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МиГ-31БМ и Ту-22М3 пощекотали нервы японцам

МиГ-31БМ и Ту-22М3 пощекотали нервы японцам
Фото: мультимедиа.минобороны.рф
продолжениеМиГ-35 даст бой американским истребителям пятого поколения
Истребители перехватили бомбардировщики над Японским морем

МиГ-31БМ Тихоокеанского флота вместе с Ту-22М3 дальней авиации ВКС отработали воздушные поединки над акваториями Японского и Охотского морей. Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны, в роли нарушителей выступили Ту-22М3, а истребители пытались их сбить.

Как и перехватчики, четыре бомбардировщика взлетели с камчатских аэродромов. Сначала МиГ-31БМ их просто сопровождали, однако затем был "разыгран" воздушный бой. Разумеется, пуски были электронные.

МиГ-31БМ вооружен сверхдальней ракетой Р-37 и может уничтожить любой самолет на расстоянии свыше 200 километров. Кроме того, у перехватчика есть Р-33, которые могут обладать еще большей дальностью, Р-40, Р-77 средней дальности, а также Р-60 и Р-73 малой.

В реальных боевых условиях бомбардировщики сопровождали бы истребители, вроде Су-35С, поэтому пилотам МиГ-31БМ стоит рассчитывать, в первую очередь, на раннее обнаружение и пуск с большого расстояния. В ближнем бою перехватчик проигрывает в маневренности истребителям четвертого поколения, зато обладает огромной скоростью.  

Военно-воздушные силы России и США продолжают функционировать, несмотря на пандемию коронавируса. Ранее телеграм-канал опубликовал видео полетов В-52 в марте, в условиях мирового карантина. Моряки страдают от COVID-19 больше, так как постоянно находятся в замкнутом пространстве и изолировать заболевшего на борту будет крайне трудно.

Александр ИЛЬИН

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