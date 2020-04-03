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МиГ-35 даст бой американским истребителям пятого поколения

МиГ-35 даст бой американским истребителям пятого поколения
Фото:Анна Исакова/ТАСС
Коронавирус может "воскресить" самолеты четвертого поколения

В преддверии сокращения бюджетов из-за низкой цены на нефть и кризиса, который спровоцирует пандемия коронавируса, имеет смысл пересмотреть программы дорогостоящих истребителей. В США уже "режут" заказы на F-35, Польша вообще от него думает отказаться, а в России, похоже, окончательно делают ставку на Су-35С, откладывая Су-57 на неопределенный срок.

Как раз в это время новую жизнь может получить легкий и относительно недорогой истребитель МиГ-35. Ранее самолет достаточно прохладно восприняли в западной прессе из-за сходства с классическим "Фулкрумом".

Однако теперь, как подчеркивает журнал The National Interest, большой скачок, который все же сделан по сравнению с МиГ-29 и небольшая цена могут стать определяющими факторами для российского командования.

Вместо того, чтобы пытаться изготовить десяток "золотых" Су-57 в течение нескольких лет, можно заменить старые "Фулкрумы" на новые МиГ-35 с современной авионикой, отличным вооружением и радаром "Жук" с активной фазированной решеткой. Кроме того, МиГ-35 стал экономичнее, что также имеет большое значение.

Произвести серьезное количество МиГ-35 для ВКС могут помочь закупки индийцев, которые пока лишь интересуются МиГ-29СМТ, однако "тридцать пятый" это уже несколько другой уровень. Французы недавно заявили, что приостановили производство "Рафалей" для Индии, поэтому у МиГ-35 снова появился шанс.

Александр ИЛЬИН

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