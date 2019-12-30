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"Заграница" попросила: МиГ-35 пришлось дорабатывать

"Заграница" попросила: МиГ-35 пришлось дорабатывать
Фото: mil.ru
Российский самолет не устроил иностранных заказчиков в имеющемся виде

Экспортный вариант МиГ-35 получит новую кабину. Об это заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью РИА "Новости". По его словам, компания уже ведет переговоры с зарубежными партнерами.

Ранее РСК "МиГ" уже представлял экспортную версию МиГ-35 на авиасалоне МАКС-2019. Истребитель получил улучшенный планер, дополнительные подвески вооружения, более экономичные двигатели, новую авионику и даже радар с активной фазированной решеткой (АФАР).

Однако, судя по всему, иностранным заказчикам оказалось этого недостаточно, и у них появились новую требования к кабине.

По мнению военных экспертов, если МиГ-35 пойдет на экспорт, улучшенный истребитель получат и летчики ВКС РФ.

Александр ИЛЬИН

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