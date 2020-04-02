Военные со слезами на глазах "режут" заказы на истребители

Пандемия коронавируса угрожает не только российскому истребителю Су-57, который рискует отправиться в серию, в лучшем случае, через год, а то и два, но и главному американскому истребителю F-35.

После того как в Пентагоне заявили об обнадеживающем заказе в 78 самолетов, командующий Корпусом морской пехоты США генерал-майор Дэвид Бергер призвал готовиться к резкому сокращению заказов на F-35B.

По его словам, которые приводит Defense News, военные отложили в долгий ящик долгосрочные контракты и вообще не хотят говорить ничего конкретного. Учитывая, что от дорогих F-35 начали отказываться по всему миру, стоимость самолета может резко подскочить. А для военных это очень плохие новости.

В Корпусе морской пехоты уже сократили количество F-35B в каждой эскадрилье с 16 до 10 истребителей. Раньше предполагалось, что морпехи закупят 353 F-35B и 67 F-35C. Но теперь цифры могут урезать чуть ли не вдвое. Как известно, США из-за пандемии коронавируса оказались на пороге серьезного экономического кризиса, как и многие другие страны.

Бергер считает F-35B уникальным самолетом, который можно развернуть не только на корабле, но и на барже или побережье без аэродрома. Но коронавирус обрушил все планы военных.

Ранее журнал The National Interest посчитал серийный выпуск российского Су-57 нецелесообразным из-за низких цен на нефть и не удавшихся попыток продать самолет за рубеж.