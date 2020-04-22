США отвечают на "визиты" Ту-95МС

В ответ на пролеты российских бомбардировщиков у берегов Аляски американцы отправили B-1B Lancer к Камчатке. Бомбардировщик, имеющий возможность брать на борт ядерное вооружение, проследовал над Беринговым морем и взял курс на российское воздушное пространство.

Как пишет журнал The Drive, изначально было два B-1B, однако один из самолетов повернул назад, находясь еще вблизи Аляски.

Издание отмечает, что это произошло после того, как ВВС США убрали бомбардировщики с острова Гуам, и теперь полеты над Тихим океаном будут менее предсказуемыми. В частности, экипажи "Лансеров" могут угрожать целям в России и Китае.

Пентагону очень не нравятся полеты российских бомбардировщиков Ту-95МС и противолодочных Ту-142 в зону идентификации ПВО Аляски. Каждый раз приходится поднимать в небо F-22, танкер KC-135 и самолет ДРЛО E-3. Подобные перехваты постоянно происходят над Балтикой, и теперь они стали чаще проходить над Тихим океаном.

Полеты самолетов ВКС проходят в соответствии с международными правилами, но они, несомненно, нервируют командование ВВС США, которое, в конце концов, решило отправить бомбардировщик к Камчатке.

Интересно, что о перехвате B-1B российскими истребителями ничего не сообщалось.