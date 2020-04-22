Легкий самолет с мощными средствами РЭБ бросил вызов Lockheed Martin

Продажа Финляндии F-35 стала бы идеальным вариантом для Пентагона. В этом случае Россия окажется окруженной истребителями пятого поколения производства США: Польша, Норвегия, а теперь еще и Финляндия. В случае войны можно было бы легко "тасовать" эскадрильи и отправлять их на разные участки фронта.

Однако, по мнению журнала The National Interest, не все так очевидно: дорогу F-35 может перейти шведский SAAB JAS-39E Gripen. У шведов богатый опыт создания истребителей, они не закупили ни одного современного американского самолета этого класса – летчики ВВС Швеции летают только на "тридцать девятых". Сама машина в эксплуатации с 1988 года, однако она несколько раз модернизировалась. Последняя модификация JAS 39E/F – это самолет нового поколения с АФАР. Его и предлагают финнам.

"Сааб" очень легкий. Пустой самолет весит всего 7 тонн. Для сравнения, F-35А весит 13 тонн, а F-35B на тонну больше из-за двигательной установки вертикального взлета. Поэтому летно-технические характеристики у него похуже, чем у обычного. Вес имеет большое значение для самолета. Чем он легче, тем маневреннее и экономичнее.

Плюс шведы предлагают Финляндии производить детали "Сааба" у себя. С самолетами не будет проблем в техобслуживании, а дорогостоящие комплектующие не надо будут покупать в США. Финским предприятиям намного проще наладить производство деталей, сделанных в соседней, хорошо знакомой стране. Более того, как утверждают шведы, некоторые заводы Patria в Финляндии могут производить и ремонтировать двигатели внутри страны.

Возможно, JAS 39E/F уступает F-35 в стелс-технологиях, но он оборудован самыми современными средствами РЭБ, которые стали очень важны на поле боя. За аналогичную сумму Финляндия приобретет больше "Саабов", чем F-35. И при этом сэкономит на обслуживании. Проиграют ли шведские самолеты американским – это еще большой вопрос.