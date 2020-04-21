Самолеты SAAB опережали время, и за их проектами охотилась советская разведка

Фигура высшего пилотажа Кобра Пугачева названа в честь советского летчика Виктора Пугачева, который первым выполнил ее на Су-27 публично.

Однако, как уверяет журнал The National Interest, "кобру" задолго до Пугачева делали шведские летчики на одном из самых необычных истребителей Saab 35 "Дракон". Благодаря своему треугольному крылу двойной стреловидности самолет выглядит современно и сегодня, хотя впервые полетел еще в 1950-х годах прошлого века.

Интересно, что советской разведке удалось заполучить проект этого истребителя через полковника ВВС Швеции Стига Веннерстерема. Позже того осудили за шпионаж. Однако в СССР от идеи строить такое "чудо" в итоге отказались.

Самолет был экспериментальным. Тогда не было компьютерных программ, которые бы помогли инженерам сделать оптимальный планер. Приходилось "продувать" модель в аэротрубе и даже построить уменьшенную модель самолета – SAAB 210, который полетел в 1952 году. Нелегко приходилось испытателям, чья работа в те годы была сопряжена с максимальным риском.

Одномоторный Saab 35 развивал скорость до 2 Махов, вооружался ракетами "воздух-воздух", "воздух-земля", бомбами, а также одной или двумя 30-мм авиапушками. Его дальность с подвесными баками составляла более 3,2 тыс км, а потолок – до 18 км. Это отличные показатели и для современного истребителя. Неудивительно, что "Дракон" пролетал почти полвека и был выведен из эксплуатации только в 2000 годах.

Позже SAAB 35 сменил более мощный 37-й с более традиционным планером. Однако до этого Швеция хотела создать сверхзвуковой бомбардировщик SAAB 36 и вооружить его ядерным оружием. После Второй мировой войны шведы очень опасались советского вторжения и были готовы пуститься во все тяжкие.

Как пишет NI, в середине 1960-х годов у Стокгольма было достаточно сланца, содержащего уран, чтобы произвести ядерную бомбу. Оставалось лишь сделать самолет.

SAAB 36 должен был стать двух двигательным и по характеристикам чем-то похожим на SAAB 35, но больше. Уже тогда конструкторы поняли, что на скорости больше 2 Махов необходимы внутренние отсеки для бомб. Среди возможных целей логично значились социалистические страны Прибалтики и Польша.

Но в середине 70-х годов Швеция отказалась от ядерных амбиций, и программа SAAB 36 была заморожена. Часть наработок была использована в 37-й модели, однако, разумеется, это был менее амбициозный проект.