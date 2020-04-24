Назад в будущее: вертолет Ка-50 намного опережал Ка-52
Американский журнал The National Interest посвятил целую статью российскому ударному вертолету Ка-50 "Черная акула", который автор называет "летающим танком".
Как известно, эта машина не стала по-настоящему массовой, так как ее место занял двухместный Ка-52. Всего было произведено лишь 17 Ка-50.
Военные решили, что еще не готовы отправлять вертолетчиков на задания в одиночку, и два человека – лучше, хотя генеральный конструктор "Камова" Сергей Михеев считал, что одноместная компоновка – это будущее. Особенно это актуально сейчас, с развитием беспилотников. Сейчас уже активно испытываются небольшие беспилотные вертолеты.
NI высоко оценил схему винтов Ка-50. Как известно, вместо основного и хвостового винтов у "Акулы" два основных винта, которые вращаются в разные стороны. Благодаря одноместной компоновке удалось снизить вес и создать максимальную защиту. Наконец, вертолет был оборудован системой катапультирования, как в самолете. К счастью, кресла оставили в Ка-52.
Ка-50 был отлично вооружен. На правом крыле у вертолета есть 30-миллиметровая авиапушка. Но один из главных козырей машины – противотанковые управляемые ракеты "Вихрь", а также ракеты "воздух – земля" Х-25МЛ и ракеты "воздух – воздух" Р-73.
"Акула" разгонялась до рекордной скорости 390 км/час. У Ка-52 максимально допустимая скорость – 350 км/час. Маневренность, аэродинамические качества Ка-50 уникальны, в этом смысле конструкторы опередили время, а затем вернулись чуть-чуть назад с Ка-52.
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