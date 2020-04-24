На ракетоносцы поставили новую авионику

ВКС РФ получили два модернизированных бомбардировщика Ту-160. Как сообщает пресс-служба Минобороны, ракетоносцы "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников" передали военным прямо на Казанском авиазаводе имени Горбунова.

На самолетах, в частности, модернизировали системы инерциальной навигации и управления двигателями. Улучшена система вооружения с применением современных цифровых технологий.

Как говорится в пресс-релизе, модернизация улучшит тактико-технические характеристики самолетов. Отмечается, что перед передачей в ВКС бомбардировщики опробовали в воздухе.