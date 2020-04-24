Коронавирус

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В Подмосковье отправили военных из-за эпидемии коронавируса

В Подмосковье отправили военных из-за эпидемии коронавируса
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В Одинцово развернули госпиталь с современным оборудованием

Военные медики уехали в Подмосковье на борьбу с коронавирусом. Как заявил на селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу, в ведомстве отреагировали на обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева и отправили реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады.

По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, военные должны поддержать тех, кто находится в сложной ситуации и в том числе. предприятия военно-промышленного комплекса.

Как передает телеканал "360", в пятницу в подмосковном Одинцово заработал инфекционный военный медицинский центр на 100 коек. Около трети из них предназначены для тяжелых пациентов COVID-19 из Московской области, остальные, судя по всему, для военнослужащих.

Московская область по количеству зараженных коронавирусом лидирует в России, уступая лишь Москве, правда, довольно существенно. По данным на 24 апреля в области зафиксировано 7889 случаев заболевания, а прирост в день за сутки увеличился на 611 человек. Всего же по стране, как передает телеканал "МИР24" со ссылкой на оперативный штаб, за 24 часа заразились 5849 человек.

Александр ИЛЬИН

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