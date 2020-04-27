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Российский Су-57 опередит американский F-35 благодаря уникальной технологии

Российский Су-57 опередит американский F-35 благодаря уникальной технологии
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На самолете для ВКС снесут гидравлику управления

На истребителе пятого поколения Су-57 гидравлические системы управления планером заменят электродвигателями.

По данным газеты "Известия", которая ссылается на свои источники в ВПК, это сделает самолет еще незаметнее для радаров и в то же самое время более маневренным.

Но главное – самолет станет более "живучим", так как из-за колоссального давления на истребитель в полете гидравлические трубки, управляющие элеронами, стабилизаторами, иногда не выдерживают, в результате чего самолет теряет управление.

По словам летчика-испытателя Героя России Олега Мутовина, гидравлические трубки достаточно габаритные и очень уязвимы во время воздушного боя. Имея же дело с электродвигателями, провода можно многократно продублировать и разнести по площади планера, поэтому новая система надежнее. Кроме того, не требуется токсичная и огнеопасная гидрожидкость.

Данный подход в настоящее время самый прогрессивный в авиации. Так, у американского истребителя F-35 смешанная электрогидравлическая система. У каждого элемента оперения есть свой независимый гидравлический контур, который управляется электроприводом.

Вместе с тем в истребителе используется гидравлическая жидкость. 23 июня 2014 г., во время аварии самолета во Флориде, она загорелась вместе с топливом, что привело к списанию самолета. Также гидравлика косвенно оказалась причастна к аварии 27 октября 2016 г., когда произошел пожар в оружейном отсеке F-35B. Как оказалось позже, возгорание произошло от электропроводки, которая располагается рядом с гидравлическими линиями.

По информации "Известий", первый полет Су-57 с электродвигателями должен состояться в середине 2022 года. В данный момент самолет так и не ушел в серию, испытания прототипов продолжаются.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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