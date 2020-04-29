Су-57 удивил возможностью стрелять при перегрузках
Российский истребитель Су-57 обладает преимуществом над американским F-35, так как может вести воздушный бой при высоких перегрузках и на сверхзвуковых скоростях. Об этом пишет "Военно-промышленный курьер" со ссылкой на видео Минобороны, опубликованное в марте.
Издание обращает внимание, что на видео ракета вылетает из оружейного отсека, расположенного в крыле рядом с воздухозаборником. Всего на истребители четыре внутренних отсека – два больших между двигателями и еще два в крыльях.
По мнению авторов, Су-57 получил специальную пусковую установку для ракет с тепловой головкой наведения. И использовать ее можно в условиях высоких перегрузок, так как российский летчик перед пуском ракеты резко сбросил скорость.
По версии еженедельника, это почему-то невозможно на американских аналогах – F-22 и F-35, – и они якобы ограничены в маневренности из-за этого.
"Рэптор" оборудован тремя отсеками с закрывающимися створками. У F-35 один большой отсек, на данный момент прорабатывается возможность размещения в нем еще большего количества ракет.
Lockheed Martin уверяет, что "тридцать пятый" может запускать ракеты и корректируемые бомбы из внутренних отсеков на своих максимальных сверхзвуковых скоростях. Ранее было опубликовано фото, на котором F-35 выпускает модернизированную AIM-9X Sidewinder вверх тормашками.
Нужно отметить, что F-22 и F-35 приняты на вооружение и уже эксплуатируются в ВВС США, в то время как прототипы Су-57 лишь проходят испытания, поэтому торопиться с выводами вряд ли стоит.
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