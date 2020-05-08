С двигателем второго этапа истребитель примут на вооружение в лучшем случае в 2025 году

Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" начнет поступать в войска только в середине 2020-х годов. До этого Минобороны будет закупать истребитель с двигателем четвертого поколения, то есть с АЛ-41Ф1. Об этом рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, поставка Су-57 в войска будет осуществляться в два этапа.

Однако точные сроки закупки истребителей даже с двигателем первого этапа не называются. Говорится лишь: "до середины 2020-х". Как заявил Криворучко, второй этап начнется после испытаний. У силовых установок пятого поколения повышенная топливная эффективность и "меньшая стоимость жизненного цикла".

Первый серийный образец Су-57 разбился в декабре прошлого года, что серьезно затормозило программу. По сути, готового истребителя сейчас нет, а прототипы проходят испытания. Недавно Минобороны показало полеты истребителя и пуск ракеты "воздух – воздух" из внутреннего отсека. Но, как справедливо напоминает телеканал "360", в последние годы сроки поставок Су-57 в ВКС неоднократно сдвигались.

Пока военные делают ставку на проверенный Су-35С, а Су-57, судя по всему, не спеша доводят до ума, хотя в условиях экономического кризиса, который повлечет за собой пандемия, это будет довольно затратно.

Журнал The National Interest даже писал, что в серийном выпуске Су-57 сейчас вообще нет смысла, так как его системы пока не отличаются надежностью, а двигатели мало отличаются от тех, которые стоят на Су-35С.