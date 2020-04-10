"Российский F-22" в очередной раз оценили эксперты

Истребитель Су-57 превосходит в маневренности Су-35С, а также оборудован внутренними отсеками с ракетами, которые снижают его ЭПР. Но похожие с "Фланкером" двигатели, ненадежная работа систем и общая экономическая ситуация в стране сыграли с "пятьдесят седьмым" плохую шутку.

По мнению журнала The National Interest, для развития программы Су-57 необходимы новые двигатели, потому что АЛ-41Ф1 первого этапа не лучше АЛ-41Ф1С, которые стоят на Су-35С.

По версии разработчика, это не так. У АЛ-41Ф1 повышенная сила тяги, полностью цифровая система управления, лучше расходные характеристики. Пилоты, летающие на Су-57, отмечают у него "дичайший разгон", а также другие возможности на сверхзвуковых скоростях.

Но факт остается фактом: первый серийный образец Су-57 в конце декабря упал не по вине пилота, а Су-35С давно показывает себя как отличная и сверхнадежная машина, в том числе, в Сирии.

Как считают зарубежные эксперты, России нужно совершить настоящий рывок с Су-57, вложить в него колоссальные средства, но из-за ограничений, связанных с санкциями, низкой цены на нефть, а теперь и пандемии коронавируса, Москве сейчас просто не до Су-57.

Намного проще и целесообразнее еще более улучшить Су-35С, что и происходит. Ранее сообщалось, что истребитель получит ракету большой дальности Р-37М, которой до этого предполагалось вооружить только перехватчики МиГ-31БМ и, собственно, Су-57.

Авторы NI уверены, что Су-57 для Кремля – это скорее, вопрос престижа. Нужно довести дело до конца, но как долго еще будут продолжаться эпопея, сказать трудно. Миру еще предстоит выйти из глобального экономического кризиса, в который он погрузится из-за пандемии коронавируса.