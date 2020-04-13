Истребителю отведут роль беспощадного снайпера

После того как стало очевидно, что Су-57 не заменит "Фланкеры" в массовом порядке, по крайней мере, в ближайшие годы, российский истребитель пятого поколения может ждать два сценария.

Согласно первому, никто не будет форсировать события, и Су-57 займет место Су-35С, только когда это будет нужно. Но пока лучший российский "Фланкер" абсолютно устраивает ВКС, воздушных дуэлей с F-35 и F-22 в ближайшее время не предвидится.

Второй сценарий обрисовал автор Aviation Week Билл Свитмэн. По его мнению, Су-57 закупят в небольшом количестве и сделают из него "воздушного снайпера". Истребитель будет работать на больших скоростях и высотах, уничтожая вражеские радары и прикрывая другие самолеты с помощью дальнобойных ракет. Похожую роль самолету отводит военный обозреватель Дмитрий Литовкин.

Конструкция Су-57 идеально подходит для этих целей, недаром истребитель даже готовили к роли перехватчика. Но, в отличие от МиГ-31БМ, который очень быстрый, но не очень маневренный, "пятьдесят седьмой" очень силен по обоим показателям.

Свитмэн называет два основных вида ракет, которыми будет вооружен Су-57: противорадиолокационная Х-58 и новая дальнобойная РВВ-БД, которой, к слову, вооружили и Су-35С.

Американские аналоги – модернизированная AGM-88 и обновленная AIM-120, – возможно, более продвинутые с точки зрения наведения, однако они не могут летать на такие расстояния. Дальность РВВ-БД – до 600 километров.

Кроме того, F-22 и F-35 не могут нести противорадиолокационные ракеты, что тоже укрепляет позиции Су-57. У F-35 лучший радар, однако из-за отсутствия дальнобойных ракет этот самолет должен буквально красться по небу и обнаружить противника первым.

Предполагаемые цели Су-57 – самолеты-разведчики, тяжелые беспилотники, самолеты ДРЛО, воздушные заправщики.